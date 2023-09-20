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Ракурс
Розвідка Британії назвала причину ослаблення оборони рф під Бахмутом

Розвідка Британії назвала причину ослаблення оборони рф під Бахмутом

20 вер 2023, 10:20
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Окупаційна армія росії була змушена перекинути частину своїх підрозділів на Мелітопольський напрямок, що послабило їхню оборону в районі Бахмута.


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Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому 20 вересня у Twitter.

З 15 вересня Збройні сили України взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.

За даними британської розвідки, цей тактичний успіх наближає українські війська до дороги Т 05−13, одного з основних маршрутів постачання Бахмута з півдня. Разом з тим, загарбницька армія продовжує утримувати залізничну лінію, що йде вздовж насипу між Кліщіївкою і Т-05−13.

Нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмуту у Запорізькій області на півдні України, ймовірно, послабила оборону рф навколо Бахмуту, — вказують британці.

Нагадаємо, рф у вересні посилила частинами ВДВ 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. У повному складі такі сили мають становити близько 10 тис. десантників. Проте майже всі підрозділи, швидше за все, перебувають у критичному стані.

Збройні сили України звільнили Андріївку та Кліщіївку під Бахмутом минулого тижня.

Джерело: Ракурс


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