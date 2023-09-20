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Під час атаки дронів на склад у Львові загинув доброволець і батько трьох дітей
Під час атаки дронів на склад у Львові загинув доброволець і батько трьох дітей (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187454-pid-chas-ataky-droniv-na-sklad-u-lvovi-zagynuv-dobrovolec-i-batko-troh-ditey-foto.htmlРакурс
Через атаку росіян на Львів 19 вересня на складі гуманітарної допомоги загинув військовий, працівник складу 32-річний Петро Бурбан — так без батька залишилися троє дітей.
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Це був його перший день на новій роботі. До цього він півтора року прослужив у Силах оборони, повідомив у своїх соцмережах мер Львова Андрій Садовий.
У квітні 2022 року Петро Бурбан пішов добровольцем в ЗСУ. Він відслужив півтора року та у серпні 2023 року повернувся додому у Львів до родини.
Старшій доньці Петра Василині — сім років, середньому сину Михайлу — п’ять років, а найменшому Івану — два з половиною.
Після повернення з фронту Петро два тижні шукав роботу. Нарешті влаштувався на склад, де загинув від російського «шахеда» у перший робочий день.
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