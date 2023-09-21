Сенат США узгодив кандидатуру нового голови Об'єднаного комітету начальників штабів

https://racurs.ua/ua/n187486-senat-ssha-uzgodyv-kandydaturu-novogo-golovy-obiednanogo-komitetu-nachalnykiv-shtabiv.html

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Сенат США підтримав кандидатуру генерала ВПС Чарльза Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Він виконуватиме обов’язки з жовтня — після того, як закінчиться термін повноважень Марка Міллі.

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Браун — колишній пілот винищувача, американські медіа пишуть, що його досвід командування військами в Тихоокеанському регіоні буде корисним на тлі напруженості у відносинах з Китаєм.

Браун стане другим афроамериканцем, який очолить Об'єднаний комітет начальників штабів після Коліна Пауелла, призначеного на цей пост Джорджем Бушем-молодшим 20 років тому.

Білий дім заявляв, що генерал Браун відіграв важливу роль у наданні військової допомоги Україні.

Строк повноважень чинного голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі завершуються наприкінці цього місяця.