Литва запропонувала розсудити Київ та Варшаву у зерновій суперечці

https://racurs.ua/ua/n187494-lytva-zaproponuvala-rozsudyty-kyyiv-ta-varshavu-u-zernoviy-superechci.html

Ракурс

Володимир Зеленський, Анджей Дуда та Гітанас Науседа зустрілися у Нью-Йорку. Литовські ЗМІ повідомили, що президенти України, Польщі та Литви говорили про зерно.

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Раніше повідомлялося, що зустріч Дуди та Зеленського скасували через графік обох президентів.

За словами Науседи, місце Польщі в наданні підтримки Україні є винятковим, і необхідно знайти рішення, оскільки подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним.

У цьому випадку йдеться не про безпеку окремих країн, а всього регіону і навіть континенту. Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз, — цитує Науседу мовник LRT з посиланням на адміністрацію глави Литви.

Науседа також обговорив із президентами України та Польщі полегшення процедур перевезення зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, щоб таким чином знизити тиск.

Історія питання

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

Єврокомісія оголосила 15 вересня, що ЄС не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо українського зерна. Після цього Польща, Угорщина та Словаччина заявили про рішення одноосібно блокувати імпорт української агропродукції та припинили участь у Координаційній платформі, яка була створена під егідою ЄК для розв’язання цього питання.

Перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко заявила 18 вересня, що відповідно до домовленості про правила та процедури вирішення спорів угоди про заснування Світової організації торгівлі, Україна подала вимоги про проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в межах СОТ.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна обмежить імпорт із Польщі й Угорщини, якщо ці країни не скасують ембарго на зерно.

Своєю чергою глава польського уряду Матеуш Моравецький в середу застеріг, що Польща накладе ембарго на чергові агропродукти з України, якщо українська влада підійматиме градус напруги у суперечці навколо збіжжя, зокрема заборонить ввезення польських овочів в Україну.