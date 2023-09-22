Російські військові отримують імпортні протези, попри санкції - розслідування BBC

https://racurs.ua/ua/n187525-rosiyski-viyskovi-otrymuut-importni-protezy-popry-sankciyi-rozsliduvannya-bbc.html

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Західні компанії постачають до росії компоненти для виробництва протезів, які отримують, у тому числі й учасники війни в Україні.

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Про це йдеться у розслідуванні Російської служби «Бі-Бі-Сі».

Мікроелектроніку для протезів також, ймовірно, доставляють до росії шляхом сірих схем через треті країни.

Наприклад, протези з російських та імпортних комплектуючих для бійців ПВК «Вагнера» постачає компанія «Індрайв», що відкрилася в середині березня 2023 року в Анапі.

Протези «Індрайв» збирає зі складників, які замовляє у профільних постачальників. Наприклад, у російській компанії «Метиз». Продавав їх «Індрайву» та російську філію німецької компанії Ottobock, яка вважається світовим лідером у галузі протезування та засобів реабілітації.

Після повідомлень «Бі-бі-сі» про те, що вироби Ottobock можуть отримувати найманці, компанія провела внутрішнє розслідування, яке підтвердило продаж «Індрайву» «невеликої кількості колінних суглобів та протезів стоп». У головному офісі Ottobock запевнили, що припинять ділові відносини із компанією.

Через шість днів після запевнень представник московського офісу Ottobock Максим Федотов виступав на науково-практичній конференції «Життя після Z», де учасники розповідали про те, «як підвищити якість та доступність реабілітації для росіян — учасників СВО».

У Німеччині запевнили, що «конференцію проводили не військові».

В ісландському офісі компанії Ossur, яка також є великим виробником протезів, повідомили, що припинили продажі в росію, коли почалася війна в Україні.

Ми не поставляємо безпосередньо протезні вироби, керовані мікропроцесором чи іншим чином, компаніям чи іншим організаціям у росії. І я можу підтвердити, що Ossur не продавав продукцію «Салют-Орто» в Казахстані, — написала у відповідь на запитання Бі-бі- сі віце-президент з корпоративних комунікацій Едда Х. Гейрсдоттір.

При цьому заступник генерального директора «Трансперенсі Інтернешнл Росія» Ілля Шуманов зазначає, що «очевидно, що російські постачальники, покупці цього обладнання змушені використовувати сірі схеми для обходу санкцій».

Тим часом видання «7×7» з’ясувало, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну ціни на протези з дешевих матеріалів в росії зросли 20−50%. Виконуючи держзамовлення, компанії економлять, оскільки влада ігнорує зростання цін. Колишні протези з якісних матеріалів зросли у ціні більш ніж удвічі.