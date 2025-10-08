Російські авіакомпанії можуть втратити сотні авіалайнерів у найближчі роки, фото: «Ведомости»

https://racurs.ua/ua/n209559-rosiya-moje-vtratyty-polovynu-cyvilnogo-aviaparku-do-2030-roku-szr.html

Російські авіакомпанії, відрізані санкціями від імпорту нових літаків, запчастин і техобслуговування, до 2030 року можуть втратити сотні лайнерів.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.

З парку перевізників вибудуть 109 іноземних літаків і ще 230 радянських машин, яким 40−60 років. Також планується списання понад 200 вертольотів, більшість із яких — російського виробництва, — зазначають у СЗР.

За інформацією СЗР, зараз у російських перевізників є 1 тис. 135 літаків:

із них літають лише 1 тис. 88 — решту вже розібрано на запчастини;

якщо тенденція збережеться, за п’ять років Росія втратить майже половину цивільного авіапарку.

Основна причина — санкції, які унеможливлюють повне технічне обслуговування іноземної техніки. Для старих радянських літаків Росавіація просто продовжує термін служби до 60 років, не враховуючи фактичний технічний стан. Так само подовжено ресурс двигунів SaM-146 для «Суперджетів», — розповіли у СЗР.

Зазначається, що російські державні плани наростити власне виробництво не виконуються:

у 2022−2025 роках російський флот поповнився лише 13 новими літаками замість запланованих понад 120;

у 2025 році з 15 запланованих до здачі бортів авіазаводи спромоглися передати лише один.

Щоб компенсувати нестачу, Москва намагається орендувати літаки за кордоном. Після відмов Казахстану, Катару, Кувейту та Ефіопії, авіакомпанії почали використовувати внутрішні резерви. Вантажна компанія «Волга-Днепр» передала «Аерофлоту» вісім Boeing’ів, які розберуть на запчастини для підтримки решти флоту, — додали у СЗР.

У СЗР зазначили, що на тлі технічного занепаду зростає міжнародний тиск — Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у своїй останній резолюції звинуватила Росію у дестабілізації глобальної авіанавігації через систематичні перешкоди GPS і закликала припинити порушення міжнародного авіаційного права.