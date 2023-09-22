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Потрібен час, ми усе зважуємо - Міністр оборони ФРН про надання Україні ракет Taurus
Потрібен час, ми усе зважуємо — Міністр оборони ФРН про надання Україні ракет Taurushttps://racurs.ua/ua/n187528-potriben-chas-my-use-zvajuiemo-ministr-oborony-frn-pro-nadannya-ukrayini-raket-taurus.htmlРакурс
Німеччина не відмовляла Україні у постачанні далекобійних ракет Taurus і досі вивчає запит на це озброєння.
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Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
Ми вивчаємо запит і його наслідки. Наприклад, потрібно врахувати юридичні чи технічні аспекти. Я усвідомлюю, що на це потрібен час, — зазначив він.
Пісторіус сказав, що розуміє, що такі далекобійні ракети нададуть переваги Україні на полі бою, однак «наш обов’язок — ретельно зважити всі питання».
Ні, ми не відмовляємося від крилатих ракет. Ми розглядаємо запит та його наслідки. Наприклад, необхідно враховувати юридичні чи технічні аспекти. Я знаю, що для цього потрібен час, сказав Пісторіус в інтерв’ю Le Monde.
Він додав, що зобов’язання Києва не використовувати ці ракети за межами території України є «дуже важливим, але не єдиним фактором перевірки».
19 вересня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги на суму близько 400 млн євро. У нього увійшли сотні тисяч боєприпасів, 480 ракет М26 (АТ2), 200 бронемашин MRAP, системи розмінування, інженерні бронемашини Dachs та 50 надводних дронів.
Поставляємо додаткові боєприпаси: фугасні боєприпаси, мінометні боєприпаси, мінні ракети. Бо боєприпаси — це те, чого найбільше потребує Україна захисту від жорстокої агресивної війни. Крім того, ми допоможемо із захищеною технікою та системами розмінування. Але ми також подбали про зиму, що наближається: ми відправимо одяг, а також генератори електроенергії і тепла. Загальна вартість пакета становитиме 400 млн євро, — прокоментував тоді цю новину Пісторіус.
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