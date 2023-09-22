Потрібен час, ми усе зважуємо - Міністр оборони ФРН про надання Україні ракет Taurus

https://racurs.ua/ua/n187528-potriben-chas-my-use-zvajuiemo-ministr-oborony-frn-pro-nadannya-ukrayini-raket-taurus.html

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Німеччина не відмовляла Україні у постачанні далекобійних ракет Taurus і досі вивчає запит на це озброєння.

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Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Ми вивчаємо запит і його наслідки. Наприклад, потрібно врахувати юридичні чи технічні аспекти. Я усвідомлюю, що на це потрібен час, — зазначив він.

Пісторіус сказав, що розуміє, що такі далекобійні ракети нададуть переваги Україні на полі бою, однак «наш обов’язок — ретельно зважити всі питання».

Ні, ми не відмовляємося від крилатих ракет. Ми розглядаємо запит та його наслідки. Наприклад, необхідно враховувати юридичні чи технічні аспекти. Я знаю, що для цього потрібен час, сказав Пісторіус в інтерв’ю Le Monde.