Євросоюз виплатив Україні 1,5 млрд євро макрофінансової підтримки

Євросоюз виплатив Україні 1,5 млрд євро. Фото: Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

https://racurs.ua/ua/n187539-ievrosouz-vyplatyv-ukrayini-1-5-mlrd-ievro-makrofinansovoyi-pidtrymky.html

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Новий транш фінансової допомоги отримала Україна від Європейського Союзу.

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У п’ятницю, 22 вересня, Європейська комісія виплатила Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової підтримки із пакета на суму 18 млрд євро, запланованого на 2023 рік. Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила в Twitter.

За її словами, у цьому році ЄС виплатив Україні 13,5 млрд євро, щоб допомогти Україні підтримувати роботу лікарень, шкіл та інших служб.

Це також допомагає Україні на її шляху до ЄС, підтримуючи трансформативні реформи. Європа залишається твердо на боці України, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, місяць тому, 22 серпня, Євросоюз виділяв Україні транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. В Єврокомісії обіцяли ще більше траншів до кінця 2023 року.