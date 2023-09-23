ЗСУ можуть отримати ракети ATACMS з касетними бомбами - Washington Post

https://racurs.ua/ua/n187559-zsu-mojut-otrymaty-rakety-atacms-z-kasetnymy-bombamy-washington-post.html

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У разі ухвалення Адміністрацією президента США Джо Байдена рішення щодо надання далекобійних ракет ATACMS, Збройні сили України можуть отримати ракети з касетними бомбами, а не з унітарною боєголовкою.

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Про це пише видання The Washington Post з посиланням на джерела.

Обговорення про передачу далекобійних ракет Україні «перейшли на новий рівень» і рішення щодо цього «близько». Видання вказує, що у Білому домі та Пентагоні розглядають варіант з наданням ATACMS, оснащених касетними бомбами. Радіус дії таких ракет, залежно від модифікації, може сягати 306 км.

За допомогою ATACMS ЗСУ зможуть завдавати ударів по командних пунктах, складах боєприпасів і маршрутах матеріально-технічного забезпечення далеко за російськими лініями фронту та окопаними оборонними спорудами.

Проте Міністерство оборони США досі стурбоване тим, що вилучення значної кількості ракет (йдеться про сотні одиниць на прохання Києва) з відносно невеликих військових арсеналів, підірве готовність американської армії до інших можливих конфліктів.

У WP зауважують, що ракет ATACMS з касетним озброєнням на складах Пентагону більше, аніж тих, що оснащені однією «унітарною» боєголовкою.