Літаки-розвідники НАТО спостерігають за Кримом — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n187560-litaky-rozvidnyky-nato-sposterigaut-za-krymom-zmi-foto.html

Ракурс

За ситуацією в тимчасово окупованому Криму 23 вересня спостерігають два літаки-розвідники НАТО. Про це у суботу пише «Кримський вітер» з посиланням на портал відстеження авіаперельотів Flightradar.

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У повітрі над Румунією та її прибережними водами з’явився літак Lockheed EP-3E Aries II із позивним QW89. Йдеться про стандартний літак радіоелектронної розвідки великого радіусу дії авіації Військово-морських сил США.

Також у небо піднявся ще один літак — Bombardier Challenger 650 ARTEMIS із позивним CL60. Він злетів з аеродрому Шауляй у Литві та веде розвідку над територією Румунії вздовж кордонів України та Молдови. Раніше армія США використовувала літаки Bombardier Challenger 650 ARTEMIS для радіоелектронної розвідки.

США та інші союзники діляться розвідінформацією з Україною у реальному часі.

Водночас російські окупанти сьогодні вранці заявляли про вибухи в Севастополі, нібито працювала ППО, а з неба падали уламки ракет.

Нагадаємо, вранці 22 вересня міністерство оборони рф заявило про атаку керованими ракетами та безпілотниками тимчасово окупованого Криму. Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту рф в Севастополі. Міноборони рф визнало загибель одного військового, хоча пізніше його назвали «зниклим безвісти». За даними іноземних ЗМІ, для атаки у Севастополі Україна використала ракети Storm Shadow.