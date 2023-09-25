Коригувальників російських ударів по Харкову затримала СБУ. Фото:

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Ракурс

Російських агентів у Харкові викрила Служба безпеки України.

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На території області діяла агентурна мережа Головного управління Генштабу ЗС росії. Зловмисники збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки ЗСУ, у тому числі залізницею. Також вони збирали компромат на українських військових, які перебувають на прифронтових територіях області. Особливо їх цікавили посадовці ТЦК та військово-лікарських комісій. Скомпрометованих осіб росія спробувала б вербувати. Про це 25 вересня повідомив прес-центр СБУ.

Також ворожа агентура відстежувала наслідки повітряних ударів рф по Харкову, а потім виходила на місця «прильотів». Вони робили «фотозвіти» та направляли їх окупантам.

Чотирьох зловмисників вже затримали за місцем їх проживання. Керував групою місцевий мешканець, який раніше втік до росії. В оселях фігурантів знайшли докази діяльності проти України.

Трьом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада), а четвертому — за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Їм загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 вересня в Дніпрі контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі агента фсб, який видавав себе за військового, щоб безперешкодно шпигувати за Збройними силами. Він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті.