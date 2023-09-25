США виділять 522 млн дол. на зміцнення енергосистеми України

США виділять 522 млн дол. на зміцнення енергосистеми. Фото:

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Зміцнити українську енергосистему допоможуть Сполучені Штати Америки.

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США та Україна підписали спільний Меморандум щодо співпраці для забезпечення її стійкості. Угода передбачає виділення 522 млн дол. на зміцнення енергосистеми, з яких 100 млн дол. надійдуть за виконання певних умов. Про це оголосило посольство США в Україні.

Стійкість енергетичної системи хочуть покращити шляхом відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до ЄС енергетичної економіки.

Планується, зокрема, відновити пошкоджену електро-, теплоенергетичну та газову інфраструктуру України, в тому числі закупівлю й встановлення магістральних автотрансформаторів. Заплановане й встановлення розподіленої газової генерації (у тому числі турбіни CCGT американського виробництва). Також передбачається співпраця у сфері цивільної ядерної енергетики та підготовка й впровадження реформ в енергетичному секторі відповідно до законодавства ЄС.

Нагадаємо, російська федерація знову почала атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні. Зокрема, 21 вересня ракетами було обстріляне Рівне, внаслідок чого частина обласного центру та Рівненського району залишилися без світла на певний час.