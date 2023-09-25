Ворог спробував перейти кордон на Харківщині. Фото:

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Російські військові намагалися прорвати кордон у Харківській області.

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У Куп’янському районі наземна та повітряна розвідки бригади «Сталевий кордон» виявили спроби росіян укріпитися. Ворог, будуючи лінію фортифікацій на стороні рф, проникнув на територію України та почав зводити укріплення поблизу кордону. Про це 25 вересня повідомила Державна прикордонна служба.

Розвідники вирахували час, коли на спостережному пункті та біля нього на українській території перебувало близько 15 окупантів, а згодом бійці ДПСУ спільно з бійцями танкової бригади витіснили зайд за межі державного кордону. Кількох росіян ліквідували снайпери-прикордонники, по інших відпрацювали з танків та мінометів.

Нагадаємо, 10 вересня розвідники штурмової бригади «Сталевий кордон» на Куп’янському напрямку виявили на українській території ворожий спостережний пункт, а згодом знищили ворожу вогневу позицію разом з двома окупантами. Ще двох росіян взяли в полон.