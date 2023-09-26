Держдеп: “Шатдаун” уряду США може вплинути на швидкість військової допомоги ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n187646-derjdep-shatdaun-uryadu-ssha-moje-vplynuty-na-shvydkist-viyskovoyi-dopomogy-zsu.html

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Тимчасове припинення роботи американського уряду через так званий «шатдаун» (затримкуа з ухваленням нового бюджету) може вплинути на швидкість надання військової допомоги Збройним силам України.

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Про це заявив спікер Державного департаменту США Метью Міллер.

З його слів, «шатдаун» — юридичне питання, яке стосується того, кому дозволено працювати під час зупинки, а кому заборонено.

Ми можемо продовжувати надавати допомогу — військову допомогу, допомогу у сфері безпеки — у разі припинення роботи уряду. Але коли у вас є кілька людей, яким заборонено приходити на роботу, це може вплинути на швидкість будь-яких поставок. Ось чому ми вважаємо, що припинення роботи буде настільки тривожним і чому ми закликаємо Конгрес фінансувати уряд, — вказав Міллер.

Нагадаємо, наразі під питанням фінансова допомога від США не лише на 2024 рік, а й на завершення 2023 року, оскільки фінансовий рік у США закінчується 30 вересня і з 1 жовтня повинен діяти вже наступний бюджетний період. Однак американські парламентарі не спромоглися ухвалити бюджет на наступний рік.

У такій ситуації Конгрес США має ухвалити так званий проміжний бюджет, який діятиме до ухвалення повноцінного кошторису. У цей документ закладена і фінансова допомога для України — близько 3,3 млрд дол. до кінця 2023 року.