На військовозобов'язаних громадян України, які незаконно перетнули кордон під час дії воєнного стану, чекає відповідальність

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Чоловіків, які незаконно перетнули кордон, після повернення будуть притягувати до відповідальності.

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Про це заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Якщо хтось незаконно все ж таки перетнув державний кордон надалі, коли вони будуть повертатися, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина вчинила таке порушення, вона уникне покарання, — сказав Демченко.

Йдеться саме про тих, хто залишив межі держави в порушення закону, а не просто був за кордоном до війни та не повертається назад.

За його словами, військовозобов’язані чоловіки продовжують здійснювати спроби незаконно перетнути кордон, хоча останнім часом таких спроб стало помітно менше, ніж на початку війни. Покинути країну намагаються як поза межами пунктів пропуску, так і через офіційні пункти, але в порушення процедур: наприклад, за підробними документами, або просто ховаючись в технічних порожнинах транспортних засобів.

Більшість таких втікачів прикордонникам вдається перехопити. А тим, хто таки зміг вислизнути, загрожує відповідальність після повернення додому.

Якщо ж хтось у незаконний спосіб все ж таки перетнув державний кордон, надалі, коли вони будуть повертатися, то вони також будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона згодом уникне відповідальності відповідно до законодавства України, — заявив Демченко.

Яке саме покарання їм загрожує, речник ДПСУ не уточнив.

Ухилянти, які з липовими документами виїхали за кордон, матимуть неприємності після повернення в Україну. Про це заявляв раніше радник голови ОП Михайло Подоляк.