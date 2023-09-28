Чи зможуть жінки-медики з 1 жовтня виїжджати за кордон, вказали прикордонники

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Жінки-медики, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон. Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

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Змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає. Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18−60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові уряду № 57. Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін щодо обмеження в праві виїзду, в тому числі жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, немає, — розтлумачив речник Держприкордонслужби в ефірі телемарафону.

З його слів, щодо жінок, які вже перебувають на військовому обліку, не діє обмеження про перетин кордону.

Нагадаємо, раніше у Збройних силах України повідомили, що з 1 жовтня на військовий облік будуть зобов’язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.