Пентагон може дати ЗСУ зброї на 5 млрд доларів — деталі — військова допомога

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Відповідальний за фінансову звітність Пентагону Майк Маккорд заявив, що Міністерство оборони США до кінця 2023 року має зброї для Збройних сил України на 5 млрд дол., але лише 1,6 млрд дол. для її заміщення.

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Про це повідомив Маккорд в інтерв’ю Bloomberg.

Зброя, яку Пентагон передає Україні, зазвичай береться зі складів, а кошти відомства спрямовують на укладання контрактів з оборонними компаніями для її заміщення. Зі слів представника Пентагону, без затвердження додаткового фінансування в Конгресі США американське Міноборони може розпоряджатись лише 1,6 млрд дол. для укладання контрактів на заміщення.

Хочеться постійно поповнювати запаси й надсилати промисловості сигнал про постійний попит на фінансування та контракти, щоб підтримувати темп. І нам уже довелось його сповільнити, бо ми бачимо реальну перспективу шатдауну, — заявив Маккорд Bloomberg.

Якщо до кінця суботи Конгрес не схвалить, а президент США — не підпише законопроєкти про фінансування федеральних органів влади — довгострокові чи тимчасові, у країні настане шатдаун. У серпні Білий дім запропонував Конгресу схвалити 40 млрд дол. додаткового фінансування до кінця року, з яких 24 млрд дол. мали піти на допомогу Україні та пов’язані з нею потреби. Сенат США погодив альтернативний проєкт короткострокової бюджетної резолюції, де, серед іншого, передбачені понад 6,1 млрд дол. на додаткову допомогу Україні, зокрема 4,5 мільярда доларів на оборонні видатки та понад 1,6 млрд дол. — на економічну підтримку.