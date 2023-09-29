Усик та Ф'юрі підписали контракт на чемпіонський бій. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n187780-usyk-ta-f-uri-pidpysaly-kontrakt-na-chempionskyy-biy.html

Ракурс

Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі погодили контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

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Бій відбудеться у Саудівській Аравії в Ріяді й на кону будуть усі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, а також WBC, що належить громадянину Великої Британії. Дата проведення поєдинку наразі невідома, але він повинен відбутися у грудні 2023 року чи у січні 2024 року. Точна дата наразі невідома. Про це повідомили ESPN та Тайсон Ф’юрі у соцмережах.

Британський боксер прокоментував підписання контракту у своїй манері, заявивши, що прийшла «епоха циганського короля», а Усик «більше не зможе бігати як кролик.

А промоутер українського чемпіона Олександр Красюк висловив британцеві «повагу за його мужність».

Як відомо, бій Усик — Ф’юрі планувалося провести після захисту чемпіонських поясів українцем у поєдинку проти Ентоні Джошуа наприкінці 2022 року. Однак тоді сторони не змогли домовитися.

Цей майбутній бій стане історичним, бо вперше на кону будуть всі чотири пояси у надважкій вазі.

Нагадаємо, станом на зараз 36-річний Олександр Усик є чемпіоном світу з боксу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та власником поясу журналу The Ring. Українець залишається непереможним на профі-рингу. На професійному рингу українець провів 21 поєдинок і у всіх здобув перемоги (14 — нокаутом).

Останній захист чемпіонських поясів Усик провів 27 серпня. Тоді у непростому поєдинку він нокаутував у дев’ятому раунді британця Даніеля Дюбуа.