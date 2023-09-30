Переконав 11 окупантів здатися в полон - ГУР показало завербованого росіянина

https://racurs.ua/ua/n187801-perekonav-11-okupantiv-zdatysya-v-polon-gur-pokazalo-zaverbovanogo-rosiyanyna-foto.html

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Головне управління розвідки успішно провело спецоперацію «Бариня», під час якої вдалося завербувати російського кадрового військового.

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Про це представники ГУР повідомили 30 вересня на прес-конференції.

Росіянин Данило Алфьоров звʼязався з представниками України через проект «Хочу жить». Він співпрацював з ГУР з червня 2023 року та переконав 11 російських військових здатися в полон.

Згодом Сили спеціальних операцій ЗСУ переправили Алфьорова на підконтрольну Україні територію.