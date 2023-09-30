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Ракурс
Переконав 11 окупантів здатися в полон - ГУР показало завербованого росіянина

Переконав 11 окупантів здатися в полон — ГУР показало завербованого росіянина (ФОТО)

30 вер 2023, 15:35
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Головне управління розвідки успішно провело спецоперацію «Бариня», під час якої вдалося завербувати російського кадрового військового.


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Про це представники ГУР повідомили 30 вересня на прес-конференції.

Переконав 11 окупантів здатися в полон - ГУР показало завербованого росіянина

Росіянин Данило Алфьоров звʼязався з представниками України через проект «Хочу жить». Він співпрацював з ГУР з червня 2023 року та переконав 11 російських військових здатися в полон.

Згодом Сили спеціальних операцій ЗСУ переправили Алфьорова на підконтрольну Україні територію.

Переконав 11 окупантів здатися в полон - ГУР показало завербованого росіянина

За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з «Хочу жить», що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових рф, які здалися в полон, — цитує слова Альфьорова «Укрінформ».

Джерело: Ракурс


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