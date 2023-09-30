Ракурсhttps://racurs.ua/
Переконав 11 окупантів здатися в полон - ГУР показало завербованого росіянина
Переконав 11 окупантів здатися в полон — ГУР показало завербованого росіянина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187801-perekonav-11-okupantiv-zdatysya-v-polon-gur-pokazalo-zaverbovanogo-rosiyanyna-foto.htmlРакурс
Головне управління розвідки успішно провело спецоперацію «Бариня», під час якої вдалося завербувати російського кадрового військового.
.
Про це представники ГУР повідомили 30 вересня на прес-конференції.
Росіянин Данило Алфьоров звʼязався з представниками України через проект «Хочу жить». Він співпрацював з ГУР з червня 2023 року та переконав 11 російських військових здатися в полон.
Згодом Сили спеціальних операцій ЗСУ переправили Алфьорова на підконтрольну Україні територію.
За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з «Хочу жить», що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових рф, які здалися в полон, — цитує слова Альфьорова «Укрінформ».
Загрузка...