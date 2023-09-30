До Одеси з неоголошеним візитом прибув голова дипломатії ЄС Боррель, аби «продемонструвати підтримку» Україні.

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Це настільки чудове місто з культурним та історичним корінням. Воно має бути на перших сторінках газет завдяки своїй культурній активності, яскравому та мультиетнічному суспільству, завдяки своїй красі, історії. Але замість цього він — на перших сторінках через це, через варварські атаки росіян, їхню агресію проти міста, яка руйнує інфраструктуру та архітектуру, — сказав він у відео, яке записав у Свято-Преображенському кафедральному соборі, який зазнав значних руйнувань через російську атаку 23 липня.