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До Одеси з неоголошеним візитом прибув голова дипломатії ЄС
До Одеси з неоголошеним візитом прибув голова дипломатії ЄСhttps://racurs.ua/ua/n187806-do-odesy-z-neogoloshenym-vizytom-prybuv-golova-dyplomatiyi-ies.htmlРакурс
До Одеси з неоголошеним візитом прибув голова дипломатії ЄС Боррель, аби «продемонструвати підтримку» Україні.
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Це настільки чудове місто з культурним та історичним корінням. Воно має бути на перших сторінках газет завдяки своїй культурній активності, яскравому та мультиетнічному суспільству, завдяки своїй красі, історії. Але замість цього він — на перших сторінках через це, через варварські атаки росіян, їхню агресію проти міста, яка руйнує інфраструктуру та архітектуру, — сказав він у відео, яке записав у Свято-Преображенському кафедральному соборі, який зазнав значних руйнувань через російську атаку 23 липня.
Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023
Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.
The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.
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Політик зазначив, що завітав до міста, аби продемонструвати Україні підтримку ЄС в її боротьбі та територіальній цілісності.
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