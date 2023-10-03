У Пентагоні на зброю для ЗСУ залишилося понад п’ять мільярдів доларів – WSJ

https://racurs.ua/ua/n187883-u-pentagoni-na-zbrou-dlya-zsu-zalyshylosya-ponad-p-yat-milyardiv-dolariv-wsj.html

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Міністерство оборони США може витратити на військову допомогу Збройним силам України 5,2 млрд дол. Про це пише The Wall Street Journal.

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Понад 5 млрд дол. приблизно еквівалентні вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена надіслала в Україну за останні півроку.

За інформацією видання, цих грошей може вистачити лише на кілька місяців.

5,2 млрд дол. — приблизно 12% від загальної допомоги у сфері безпеки в розмірі 43,9 млрд дол., яку Вашингтон надав Києву після вторгнення країни-агресора рф.

Рахунок, який США використовували для довгострокової програми модернізації української армії та підвищення її сумісності з НАТО — порожній, — пише WSJ.

Окрім цього, рахунок, який використовувався для поповнення арсеналу зброї у США після надання допомоги Україні також скоротився приблизно до 1,6 млрд дол. — цього недостатньо для потреб Пентагона.

Нагадаємо, минулими вихідними у США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні. Після цього Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою для ЗСУ.