Шахраї з виправних колоній продавали фейкові авто для ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n187940-shahrayi-z-vypravnyh-koloniy-prodavaly-feykovi-avto-dlya-zsu.html

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Нацполіція викрила шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі для Збройних сил. В Офісі генпрокуратури розповіли, що двоє організаторів і четверо активних учасників схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки.

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Окрім них, до складу групи входило ще шестеро осіб «з волі».

Зловмисники завдяки «легендам» легко входили в довіру до потенційних покупців. Зокрема у телефонній розмові з одним із захисників зловмисник розповів вигадану історію, що начебто його батько теж воює, а відтак він хоче допомогти нашим воїнам і готовий особисто доставити автомобіль до лінії фронту.

При цьому просив перерахувати лише кілька тисяч гривень на бензин. Згодом у дорозі автомобіль начебто «зламався» — і знадобилися кошти на його «ремонт». У такий спосіб шахраї привласнювали від кількох тисяч гривень до повної вартості машини. обіцяли доставити їх на фронт.

Наразі поліцейські встановили 22 осіб, які перерахували кошти шахраям. Утім отримані в ході слідства дані свідчать, що кількість потерпілих внаслідок злочинної діяльності фігурантів значно більша, кажуть в Національній поліції України.