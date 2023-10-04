Володимир Зеленський та Джо Байден, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n187956-vse-scho-zelenskyy-prosyv-my-opracuvaly-bayden-pro-atacms-dlya-ukrayiny.html

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США виконали усі запити України, зокрема ті, що стосуються зброї, серед якої і далекобійні ракети ATACMS.

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Про це свідчить заява президента Штатів Джо Байдена, зроблена ним сьогодні, 4 жовтня, на брифінгу, повідомляє видання NV.

Я говорив із (президентом України — ред.) Зеленським. І все, про що він просив, ми опрацювали, — зазначив Байден, відповідаючи на запитання журналіста, чи обіцяв він ATACMS Україні.

Байден також висловив занепокоєння через те, що непорозуміння між республіканцями після нещодавньої відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті можуть зашкодити допомозі Україні.

Мене це хвилює, — зазначив президент США, — але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату в обох партіях заявили, що вони підтримують фінансування України.

Байден також анонсував «велику промову», яка стосуватиметься подальшої підтримки України, проте не уточнив час.

Джерело: NV