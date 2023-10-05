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Ракурс
Іспанія передасть ЗСУ шість комплексів Hawk, а Німеччина - додатковий Patriot

Іспанія передасть ЗСУ шість комплексів Hawk, а Німеччина — додатковий Patriot

5 жов 2023, 19:58
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Іспанія передасть Збройним силам України шість зенітно-ракетних комплексів Hawk, а Німеччина працює над передачею додаткової американської системи Patriot.


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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Після сьогоднішніх переговорів із Зеленським уряд Мадрида вирішив надати Києву шість пускових установок Hawk. Вони знадобляться для протидії можливим російським бомбардуванням цивільних об'єктів і критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору.

Окрім цього, глава держави 5 жовтня зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці, — зазначив Зеленський за підсумками зустрічі.

Він подякував Німеччині за підтримку в захисті української свободи і народу. Він додав, що це також захист Європи та спільних цінностей.

Нагадаємо, президент України у четвер здійснив першу поїздку до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення росії. В іспанській Гранаді нині проходить саміт Європейської політичної спільноти.

Джерело: Ракурс


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