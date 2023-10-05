Іспанія передасть ЗСУ шість комплексів Hawk, а Німеччина - додатковий Patriot

https://racurs.ua/ua/n187984-ispaniya-peredast-zsu-shist-kompleksiv-hawk-a-nimechchyna-dodatkovyy-patriot.html

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Іспанія передасть Збройним силам України шість зенітно-ракетних комплексів Hawk, а Німеччина працює над передачею додаткової американської системи Patriot.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Після сьогоднішніх переговорів із Зеленським уряд Мадрида вирішив надати Києву шість пускових установок Hawk. Вони знадобляться для протидії можливим російським бомбардуванням цивільних об'єктів і критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору.

Окрім цього, глава держави 5 жовтня зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці, — зазначив Зеленський за підсумками зустрічі.

Він подякував Німеччині за підтримку в захисті української свободи і народу. Він додав, що це також захист Європи та спільних цінностей.

Нагадаємо, президент України у четвер здійснив першу поїздку до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення росії. В іспанській Гранаді нині проходить саміт Європейської політичної спільноти.