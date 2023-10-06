Прикордонники розповіли, скількох чиновників не випустили за кордон

Приблизно 2 тис. чиновників не випустили за кордон України з моменту заборони виїзду з «недержавною метою» (23 січня).

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Ці люди не їхали у службове відрядження, не підпадали під винятки, коли батьки-одинаки можуть провідати дітей і не потребували лікування за межами країни, — заявив «Інтерфакс-Україна» речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Чиновники виїжджали або з метою службового відрядження, або супроводжуючи своїх дітей.

Раніше Демченко повідомляв, що прикордонники вже викрили понад 6 тис. 900 осіб, які намагалися перетнути кордон з підробними документами.

Ще 15,5 тис. «мігрантів» затримали поза межами пунктів пропуску.

Тим часом жінки-медики, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон. Речник ДПСУ напередодні 1 жовтня розповідав, що обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18−60 років, а також для посадовців (ця норма стосується як чоловіків, так і жінок).

27 січня 2023 року уряд заборонив чиновникам виїжджати з України без поважних причин. Відтоді народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми теж можна, а на відпочинок — ні.