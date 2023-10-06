Окупанти на Запоріжжі лякають українців без російського паспорта відмовою у меддопомозі

https://racurs.ua/ua/n188033-okupanty-na-zaporijji-lyakaut-ukrayinciv-bez-rosiyskogo-pasporta-vidmovou-u-meddopomozi.html

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Так звана російська «влада» тимчасово окупованї території Запорізької області планує з початку 2024 року відмовляти у наданні медичної допомоги мешканцям, які не мають російських паспортів.

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Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації Євген Балицький в ефірі пропагандистів «Росії 24».

Балицький стверджує, що деякі мешканці підконтрольної росії частини регіону «затягують» з отриманням російського громадянства.

Поки що до Нового року ми не поспішаємо. Після Нового року вживатимемо жорсткіших заходів до того, що на нашій території проживатимуть лише громадяни Російської Федерації. <…> Якщо до Нового року ще медичне забезпечення людина отримує за українським паспортом, то після вона отримувати її не буде, — сказав він (цитата пропагандистів ТАРС).

ТАРС із посиланням на офіційного представника МВС росії Ірину Волк пише, що близько 83% жителів фейкових ДНР та ЛНР, а також окупованих частин Запорізької та Херсонської області звернулися за отриманням російського паспорта.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данилов говорив, що мешканцям окупованих територій необхідно «зберегти своє життя», тому вони можуть брати російські паспорти.