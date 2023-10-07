Депутата-кума Медведчука затримали на Закарпатті, фото: СБУ

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СБУ повідомляє про знешкодження злочинного угруповання, котре тероризувало мешканців західного прикордоння України.

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Зазначається, шо в результаті спецоперації на Закарпатті було затримано лідера банди — чинного депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Про це сьогодні, 7 жовтня, інформує прес-центр СБУ.

Зловмисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ, — наголошують у СБУ. — У березні 2022 року кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.

За даними слідства:

затриманий депутат організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і «вибивала» з них гроші;

для цього учасники банди створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані «комерційні» спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення;

у разі відмови платити «данину» — бандити погрожували потерпілим насильством та «конфіскацією» приватного майна.

Так, правоохоронці задокументували, що депутат разом зі своєю «правою рукою» — ще одним кримінальним авторитетом — вимагання з місцевого підприємця 135 тис. доларів США.

Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого «боргу», — зазначають у СБУ.

Депутата та його спільника співробітники СБУ затримали «на гарячому» під час передачі їм першої частини грошей (20 тис. дол.) від постраждалого підприємця.

При обшуках за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди було виявлено речові докази злочинної діяльності.

Наразі зловмисники затримані, їм готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності кримінального угруповання.