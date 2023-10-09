Армія рф повторно мінує раніше розміновані території на Запорізькому напрямку. Фото:

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Армія росії почала повторно мінувати вже розміновані території на Запорізькому напрямку, щоб порушити логістику ЗСУ.

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Так звані російські воєнкори стверджують, що загарбники активізували мінні роботи на лінії Роботино-Вербове. Вони заявляють, що в останні дні інтенсивні російські зусилля з мінування та розмінування порушили рух важких українських вантажів і обладнання в цих районах. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами, аналітиків, також підрозділи загарбників активізували тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області. Таким чином росіяни хочуть розтягнути оборону України та розділити зусилля Сил оборони.

В ISW також посилаються на прес-секретаря Таврійської групи військ України полковник Олександра Штупуна, який заявив, що ворог намагається зафіксувати ЗСУ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках і не дати їм перекинути резерви на Запорізький напрямок.

Крім того, зазначається, що на військові операції на фронті почало впливати погіршення погодних умов.

Нагадаємо, раніше в американському Інституті вивчення війни заявляли, що Збройні сили України просунулися біля Андріївки на Донеччині і Роботиного та Вербового у Запорізькій області.