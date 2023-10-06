ЗСУ просунулися біля Андріївки, Роботиного і Вербового – ISW

https://racurs.ua/ua/n187994-zsu-prosunulysya-bilya-andriyivky-robotynogo-i-verbovogo-isw.html

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Збройні сили України просунулися біля Андріївки на Донеччині і Роботиного та Вербового у Запорізькій області.

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Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

За інформацією аналітиків, ЗСУ проводили наступальні операції поблизу Бахмута і просунулися 5 жовтня. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли успіху на схід від Андріївки.

Спікер Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Також наші воїни продовжують наступ на Мелітопольському напрямку на заході Запорізької області.

Нагадаємо, ISW не виключає, що російські окупаційні війська могли передислокувати на Херсонський напрямок підрозділи 41-ї загальновійськової армії і підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади.