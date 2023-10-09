КНР почав будівництво ядерної субмарини нового покоління. Фото:

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Нове покоління ядерних підводних човнів почав розробляти Китай.

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Аналітики та регіональні аташе з питань оборони стверджують, що з’являється все більше доказів того, що КНР зробить субмарину з балістичними ракетами типу 096 до кінця десятиліття. Підводний човен буде безшумним завдяки російським технологіям. Про це повідомило агентство Reuters.

Дослідження, обговорені на травневій конференції у Військово-морському коледжі США та опубліковані в серпні Китайським інститутом морських досліджень цього коледжу, передбачають, що за новими суднами буде набагато важче стежити. Семеро аналітиків та троє військових аташе, які базуються в Азії, переконують, що так і буде.

А за словами аналітика військово-морської технічної розвідки й підводника у відставці Крістофера Карлсона, нова китайська субмарина типу 096 «стане кошмаром» для Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників, бо її буде «дуже, дуже важко виявити».

Нагадаємо, 21 серпня китайський підводний човен міг потрапити в пастку, призначену для захоплення британських та американських підводних суден у Жовтому морі. ЗМІ писали про загибель 55 китайських моряків.

Джерело: Reuters