ЦАХАЛ за ніч завдав понад 500 ударів по цілях у Секторі Газа. Фото: ATF

https://racurs.ua/ua/n188098-cahal-za-nich-zavdav-ponad-500-udariv-po-cilyah-u-sektori-gaza.html

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ЦАХАЛ вночі 9 жовтня уразили понад 500 цілей в Секторі Газа.

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Серед останніх уражених цілей було кілька командних пунктів. Також завдано удар по будівлі, де проживають бойовики ХАМАС, та командному центру угруповання. Крім того, були знищені кілька висотних веж і мечеть з озброєнням ХАМАС, три тунелі в районі Бейт Ханун на півночі Гази. Про це повідомило видання The Times of Israel.

Головний спікер Армії оборони Ізраїлю заявив, що бої тривають у кібуцах Беер, Кфар-Аза, Нірім і Алумім на півдні Ізраїлю. Там зачищають бойовиків. Натомість речник ХАМАС Абу Убайда стверджує, що бойові дії зараз тривають у кількох районах біля північного кордону Гази, включаючи Зікім, Суфу та Мефальсім.

У Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю заявили про вже понад 700 загиблих та щонайменше 2 тис. 315 поранених осіб з ізраїльської сторони. Арабські медіа пишуть про загибель понад 420 палестинців та поранення близько 2 тис. 300 осіб.

Також Ізраїль заперечує переговори з ХАМАС про звільнення заручників за посередництвом Єгипту.

Нагадаємо, 8 жовтня військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 Алеф, що означає офіційне оголошення війни. Востаннє він застосовувався 1973 року, під час війни Судного дня. ЦАХАЛ отримав повну свободу дій.

Джерело: The Times of Israel