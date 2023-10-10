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Ракурс
Поліція Харківщини відповіла російському виродку Небензі

Поліція Харківщини відповіла російському виродку Небензі (ВІДЕО)

10 жов 2023, 13:05
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Представник рф в ООН Василь Небензя заявив на засіданні Радбезу, що удар по селу Гроза був під час похорону одного з нібито «високопоставлених українських націоналістів». У поліції області цю заяву прокоментували.


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Андрій Козир, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив в ЗСУ і загинув у 2022. «Він не займав високі щаблі в ЗСУ», — заявив керівник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов. На його поминках зібралися місцеві.

Пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені — цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця, додав він.

Син Козира звільнився з армії за станом здоров’я. Він також загинув після прильоту російського «Іскандера».

Наразі відомо, що кількість загиблих зросла до 53, однак ці дані не остаточні, бо ДНК-експертизи тривають.

Джерело: Ракурс


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