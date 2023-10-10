Поліція Харківщини відповіла російському виродку Небензі

https://racurs.ua/ua/n188144-policiya-harkivschyny-vidpovila-rosiyskomu-vyrodku-nebenzi-video.html

Ракурс

Представник рф в ООН Василь Небензя заявив на засіданні Радбезу, що удар по селу Гроза був під час похорону одного з нібито «високопоставлених українських націоналістів». У поліції області цю заяву прокоментували.

.

Андрій Козир, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив в ЗСУ і загинув у 2022. «Він не займав високі щаблі в ЗСУ», — заявив керівник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов. На його поминках зібралися місцеві.

Пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені — цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця, додав він.

Син Козира звільнився з армії за станом здоров’я. Він також загинув після прильоту російського «Іскандера».

Наразі відомо, що кількість загиблих зросла до 53, однак ці дані не остаточні, бо ДНК-експертизи тривають.