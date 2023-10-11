Міноборони Британії готує пакет військової допомоги ЗСУ на 123 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n188167-minoborony-brytaniyi-gotuie-paket-viyskovoyi-dopomogy-zsu-na-123-mln-dolariv.html

Ракурс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс на засіданні у форматі Рамштайн 11 жовтня оголосить про новий пакет військової допомоги Збройним силам України на загальну суму понад 100 млн фунтів стерлінгів (близько 123 млн дол.).

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Про це повідомляє уряд Британії.

Також британська сторона оголосить про підписання подальших контрактів щодо протиповітряної оборони, придбаної через Міжнародний фонд для України.

Сьогодні я з гордістю повідомляю, що Велика Британія разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, укладаючи нові контракти на постачання Україні критично важливих систем протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від варварських бомбардувань путіна, а також нового обладнання на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів, дайте українським солдатам те, що їм потрібно, щоби прорватися через смертельні мінні поля росії, — заявив Шаппс.

Анонсований на пакет включатиме обладнання, яке:

допоможе розмінувати мінні поля;

обслуговувати транспортні засоби;

зміцнювати оборонні конструкції для захисту критичної інфраструктури.

Нагадаємо, пакет підтримки буде надано за рахунок коштів Міжнародного фонду України (IFU), і буде спільно оголошений головою Міноборони Британії та його колегами із країн-партнерів IFU на засіданні Контактної групи з оборони України (Рамштайн) у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.