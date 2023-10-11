Зрадники та екс-поліцейські - що відомо про виродків, які навели росіян на Грозу

https://racurs.ua/ua/n188197-zradnyky-ta-eks-policeyski-scho-vidomo-pro-vyrodkiv-yaki-navely-rosiyan-na-grozu.html

Ракурс

Володимир та Дмитро Мамони, яких СБУ називає навідниками ракети по селу Гроза — це колишні поліцейські, які перейшли на бік росії під час окупації Харківщини.

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Рік тому «Схеми» опублікували розслідування, в якому розповідали, що брати Мамони з селища Шевченкове на Харківщині долучилися до лав окупаційної «міліції» — їхні імена були в списках «управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області», які отримали журналісти.

Ще тоді журналісти писали, що Володимир Мамон, згідно з даними офіційного слідства, крім так званого патрулювання, також розвозив провізію російським солдатам на блокпости, мародерив і шукав АТОвців. Напередодні звільнення Харківщини обидва разом із родинами втекли до рф.

Від початку жовтня 2023 року Володимир та Дмитро почали дистанційно збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза, повідомляють у СБУ.

За даними слідства, після отримання точної адреси та часу проведення поховання Володимир Мамон передав ці дані російським військам, які ті використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер М». Внаслідок цього удару загинули 53 людини, однак ці дані не остаточні, бо ДНК-експертизи тривають, пʼятеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

СБУ склала обом фігурантам підозри у державній зраді, а дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за статтею «Порушення законів та звичаїв війни».