CNN: Представник ХАМАСу вказав, як рф побічно допомагала атакувати Ізраїль

https://racurs.ua/ua/n188232-cnn-predstavnyk-hamasu-vkazav-yak-rf-pobichno-dopomogla-v-ataci-na-izrayil.html

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Представник палестинського угруповання ХАМАС розповів, як росія побічно допомагала готувати напад на Ізраїль. За словами Алі Барка, у Секторі Ґази з дозволу москви було налагоджено виробництво автоматів Калашнікова та патронів до них.

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Створені ХАМАСом заводи виробляли ракети дальністю до 250 км, міномети та снаряди до них. Барак вказав, що підготовка до вторгнення тривала два роки і зберігалася у глибокій таємниці.

Він заперечив учать у підготовці Тегерану чи ліванської шиїтської організації Хезболла, проте визнав, що Іран «надав допомогу грошима та озброєннями». Водночас, Алі Барак стверджує, що росіян не знала про підготовку до нападу на Ізраїль.

росія нам симпатизує. Після атаки вони направили нам послання. Вони раді, що Америка влізла до Палестини. Це знижує американський тиск в Україні. Тож на цьому полі бою ми не самі, — додав він.

Нагадаємо, на одному із відеозаписів штурму бойовиками ХАМАСу пропускного пункту «Ерез» у перший день вторгнення чути російську мову.