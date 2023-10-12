ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українців

https://racurs.ua/ua/n188231-parie-vyznala-golodomor-1932-1933-rokiv-aktom-genocydu-ukrayinciv.html

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Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.

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Про це повідомили президент Володимир Зеленський й очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter (Х).

Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини москви неминуче, — зазначив Зеленський.

Він подякував ПАРЄ за це рішення.

Рішення ухвалили 73 голосами «за» і одним «проти». На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент.

Нагадаємо, акт геноциду українського народу був організований керівництвом ВКП (б) та урядом СРСР у 1932−1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Протягом 1932 року голодом було замордовано сотні тисяч людей, у 1933 році лік йшов на мільйони. Судом визнана оцінка загибелі 3,941 млн у сільській місцевості на території Української СРР та Кубані, переважну більшість населення якої становили українці, та екпертно визнається 6,122 млн втрат ненародженими. Голодомор викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва Радянського Союзу й Української СРР на чолі зі Сталіним, розрахованими на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян. З оприлюднених Володимиром Сергійчуком нових документів історико-криміналістична експертиза встановила число загиблих від Голодомору 9 млн 108 тис. в УСРР, а разом з етнічними українськими регіонами Північнокавказького краю — 10,5 млн.