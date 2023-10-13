Ворог обстріляв Покровськ на Донеччині. Фото: Ігор Мороз

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Ракурс

Російські загарбники 13 жовтня обстріляли місто Покровськ Донецької області.

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Удар ворога прийшовся по середмістю, а тип використаної зброї й остаточні наслідки удару встановлюють фахівці. Про це виконувач обов’язків голова Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив у Facebook.

Наразі відомо про щонайменше одного загиблого та 13 поранених. Всі постраждалі отримують медичну допомогу. Також російські обстріли пошкодили дві будівлі. На місці влучань працюють екстрені служби.

Нагадаємо, днями російська армія обстріляла гімназію Нікополя в Дніпропетровській області. Внаслідок агресії загинули четверо місцевих мешканців.