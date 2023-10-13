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Є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО — Зеленський після зустрічі з Рютте в Одесі
Є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО — Зеленський після зустрічі з Рютте в Одесіhttps://racurs.ua/ua/n188261-ie-nove-rishennya-niderlandiv-dlya-posylennya-ukrayinskoyi-ppo-zelenskyy-pislya-zustrichi.htmlРакурс
Про нове рішення Нідерландів для посилення української ППО повідомив 13 жовтня президент України Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Марком Рютте в Одесі.
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Рютте на прес-конференції зазначив, що Нідерланди нададуть Україні додаткові ракети для Patriot.
Солідарність Нідерландів є дійсно максимально ефективною. Є нове рішення Нідерландів для посилення нашої ППО. Обговорили подальші наші можливі кроки — і щодо ППО, і щодо коаліції F-16, у якій Нідерланди відіграють лідерську роль, і щодо інших аспектів оборонної співпраці. Україна — вдячна, — цитують українського президента його соцмережі.
Премʼєр Нідерландів Рютте та президент Зеленський обговорили посилення ППО та безпеку експортного коридору в Чорному морі, а також відвідали морський порт, куди раніше влучила російська ракета.
Зеленський приїхав 13 жовтня з робочим візитом до Одеси.
Президент провів нараду з військовим керівництвом, очільниками правоохоронних органів та обласною владою. Обговорили підготовку до опалювального сезону, захист обʼєктів енергетики, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури та потреби системи ППО.
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