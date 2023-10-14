В Одесі підполковника відправили до СІЗО - вимагав мільйон за те, аби не змінювати реєстрацію бригади ТРО

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Підполковник вимагав мільйон за те, аби не змінювати реєстрацію військового підрозділу. Начальника відділення військової частини, якого підозрюють у вимаганні мільйона гривень, відправили до СІЗО.

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Військовий вимагав гроші з голови селищної ради на Кіровоградщині. Йшлося про місце реєстрації бригад ТрО, повідомили «Думській» в Київському райсуді Одеси. Там підозрюваному й обрали запобіжний захід.

Це дозволило б зберегти в місцевому бюджеті надходження податку на доходи фізичних осіб, який відраховується із зарплат військових.

Під час одержання всієї суми неправомірної вигоди підозрюваного затримали.

Розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя частково задовольнив його. Підозрюваному обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Розмір застави складає майже 10 млн грн.

За даними «Думської», гроші військовий отримав від голови Добровеличківської селищної ради, щоб залишити за громадою підрозділи 121 і 124 бригад ТрО «Південь».