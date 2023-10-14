Захід сподівається на прорив ЗСУ у 2024 році, пише Wall Street Journal

https://racurs.ua/ua/n188291-zahid-spodivaietsya-na-proryv-zsu-u-2024-roci-pyshe-wall-street-journal.html

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Журналісти Wall Street Journal з посиланням на свої джерела повідомляють, що країни Заходу — союзники України — наразі акумулюють резерви для продовження підтримки України.

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Це робиться для того, щоб ЗСУ могли добитися прориву влітку 2024 року. Тоді Київ зможе отримати вигідніші позиції для можливих переговорів із Москвою, зазначають журналісти.

За оцінкою обізнаних західних джерел, поточний контрнаступ ЗСУ не зміг призвести до вирішального прориву, на який покладали надію політики України та її прихильників.

Ні ЗСУ, ні збройні сили росії не змогли досягти значних територіальних проривів за останні 12 місяців. При цьому дискусія в політичних колах США призвела до дискусії ротом, чи Вашингтон збереже підтримку Києва на тому ж рівні.

У статті зазначається, що поки що президент росії володимир путін не дав приводів подумати, що він хоче розпочати мирні переговори. Москва запланувала масштабне збільшення військових витрат наступного року, що наголошує на тезі про те, що Кремль готується до довгої війни.