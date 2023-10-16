Росіяни "затикають дірки" мобілізованими - речник ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n188358-na-lymano-kupyanskomu-napryamku-rosiyany-zatykaut-dirky-mobilizovanymy-rechnyk-zsu.html

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На Лимано-Куп'янському напрямку за добу українські підрозділи знищили 23 одиниці ворожої техніки. Серед них: вісім танків Т-72, чотири БМП-1, дві БМП-2, дві МТЛБ. Також знищено два міномети калібрів 120 та 82 міліметрів, повідомляє Ukrainian Military Centre.

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У ворога є багато танків. Переважно це типу Т-72. Інколи трапляються Т-90 — ми бачили як вони під час прориву вражаються нашими «Стугнами». Однак, поряд з цим, ми бачимо затикання дірок мобілізованим особовим складом, який не навчений, або має дуже низькі фахові здібності, — повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Також цінним «уловом» підрозділу 25-ї повітрянодесантної бригади став ворожий гелікоптер Мі-8. Гелікоптер залетів у зону ураження розрахунку переносного зенітно-ракетного комплексу та був знищений разом з особовим складом.