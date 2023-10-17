СБУ схопила російського «крота». Фото: СБУ

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СБУ затримала «крота» російської розвідки, який збирав розвіддані про «Гвардію наступу» МВС України.

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У Київській області контррозвідники викрили мобілізованого нацгвардійця, який виявився інформатором Головного управління Генштабу ЗС росії. Російське ГРУ завербувало бійця через популярну ігрову інтернет-платформу. Зловмисник погодився збирати розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів «Гвардії наступу». Зрадник працював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони. Про це 17 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Окупантів насамперед цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення «Рубіж». Ворог хотів використати цю інформацію для ударів по них за допомогою дронів-камікадзе.

«Крота» затримали на території однієї з військових частин Нацгвардії. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, в Одесі російський агент прикидався співробітником Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб коригувати ворожі удари по місту.