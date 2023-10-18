Іран заявив про зняття ембарго ООН на продаж його ракет

https://racurs.ua/ua/n188423-iran-zayavyv-pro-znyattya-embargo-oon-na-prodaj-yogo-raket.html

Ракурс

З Ірану зняли ембарго ООН на продаж ракетної зброї.

.

Про це написав в мережі Х (колишня назва — Твіттер) заступник очільника МЗС Ірану з політичних питань Багері Кані.

З 18 жовтня 2023 року, відповідно до Резолюції РБ ООН 2231, припиняються всі обмеження, несправедливо введені щодо постачання балістичних ракет з та до Ісламської Республіки Іран, і Іран більше не підлягає жодним обмеженням у контексті Радбезу. Від сьогодні всі обмеження, накладені на фізичних та юридичних осіб зі списку 2231, включаючи заморожування активів, припиняються, і список буде видалено з вебсайту ООН. Усі національні або регіональні обмежувальні заходи/санкції, запроваджені проти Ірану на підставі Резолюції РБ ООН 2231, мають бути скасовані, — заявив Кані.

Після 18 жовтня Іран матиме право експортувати ракети та пов’язані з ними технології без міжнародного контролю, що дасть йому можливість задовольнити військові потреби росії.

Раніше під час візиту російського міністра-убивці Сергія Шойгу до Ірану його іранські колеги показали крилату ракету Paveh, балістичні ракети Ababil та Fattah, а також іншу військову техніку, зокрема нову пускову установку безпілотника «Шахед-136».

5 вересня Міністерство оборони Ірану заявило про готовність «розвивати оборонні та стратегічні відносини з усіма незалежними та союзницькими країнами після закінчення терміну дії санкцій».

У грудні 2022 року американські та британські чиновники попередили, що росія збирається купити ракети в Ірану, щоб розв’язувати проблему виснаження своїх арсеналів.

За даними української та ізраїльської розвідок, росію насамперед цікавлять іранські балістичні ракети «Фатех-110» та «Зольфагар», дальність дії яких становить 300 км і більше.

Про плани постачання росії цієї балістики стало відомо ще восени 2022 року. На початку березня 2023 року газета Financial Times писала, що росія поки що утримується від закупівель балістичних ракет в Ірану через побоювання, що після цього США почнуть постачати Україні далекобійні ракети ATACMS.