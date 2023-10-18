У Авдіївці чекають загострення штурмів

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ЗСУ в Авдіївці очікують нового наступу з боку росіян найближчим часом після кількох днів затишшя.

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Про це 18 жовтня розповів голова Авдіївської ВА Віталій Барабаш.

У жовтні був наймасштабніший наступ на Авдіївку за всі часи цієї війни, починаючи з 2014 року, але це ще не кінець «історії», яку армія рф почала 10 жовтня, вважає голова адміністрації.

Четверту добу на території громади трохи тихіше, менше обстрілів і ракетних ударів, менше штурмових дій, але на позиціях тривають обстріли і стрілецькі бої проходять цілодобово. Тобто на позиціях дуже гаряче залишається, — повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації.

Барабаш сказав, що ворог перегруповується, три ночі поспіль відтягує техніку в глибші тили, щоб відремонтувати.

Найближчими днями ми чекаємо, що буде загострення на нашому напрямку, — наголосив він.

Барабаш в ефірі телемарафону 18 жовтня сказав, що жовтневий штурм міста — це наймасштабніший наступ, який був взагалі на Авдіївку за всі часи війни, починаючи з 2014 року.