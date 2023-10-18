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Ракурс
Російські терористи вбили у Дніпрі матір двох дівчаток

Російські терористи вбили у Дніпрі матір двох дівчаток (ВІДЕО)

18 жов 2023, 14:11
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Російські терористи уранці 18 жовтня вбили у Дніпрі матір двох дівчаток — 13-річної та півторарічної. Ракета прилетіла в Обухівку, що поруч з містом.


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Родичка загиблої жінки про ворожий удар в Обухівці розповіла, що у загиблої залишилися двоє дітей: 13 та півтора року. Вони вижили. Старша дитина була у школі, а молодші спала в сусідній кімнаті.

Також відомо, що чоловік загиблої захищає нашу країну.

Брат загиблої Катерини розповів також, що її чоловік захищав Україну з 2014 року. Він вважає, що таким чином росіяни могли помститися.

Через вранішній ракетний удар по Обухівці також поранено чотири людини. Троє з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Терористи знищили один приватний житловий будинок та господарську споруду. Загалом пошкоджено 21 приватний будинок, 11 господарських споруд, легковий автомобіль та газогін низького тиску.

Джерело: Ракурс


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