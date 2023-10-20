Румунія встановить сучасну систему захисту від дронів. Фото:

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Сучасна система захисту від безпілотників з’явиться у Румунії найближчим часом.

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Цю систему Румунія отримає за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів. Йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі. Її встановлять на кордоні з Україною. Таке рішення ухвалили після низки інцидентів, які пов’язані з падінням уламків російських БПЛА. Про це повідомляє HotNews.ro.

Як відомо, у Румунії вже неодноразово виявляли російські дрони. Міністерство оборони Румунії заявило про ймовірність порушення повітряного простору країни російськими «Шахедами» під час масованих ударів по території України у ніч на 30 вересня.

Нагадаємо, наприкінці вересня Румунія вирішила перемістити засоби протиповітряної оборони ближче до своїх населених пунктів на Дунаї на кордоні з Україною. Крім того, румунська армія збільшує в районі Дунаю кількість військових спостережних пунктів та патрулів. Такою будуть розгорнуті чотири додаткових винищувачі F-16, а безпольотна зона буде розширена.

Джерело: HotNews. ro