СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання грошей для переселенців на Львівщині. Фото:

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Масштабну схему розкрадання бюджетних грошей викрили у Львівській області.

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Гроші були виділені Міністерством соціальної політики для грошової допомоги на потреби внутрішньо переміщених осіб. Виявилося, що лише за один епізодом сума збитків становить майже 1 млн грн. Про це управління Служби безпеки України у Львівській області 20 жовтня повідомило у Facebook.

Слідчі встановили, що одному з суб'єктів господарювання на Львівщині з бюджету виділили 9 млн грн, які мали піти на потреби переселенців. Однак бізнесмен ці гроші привласнив, а повний обсяг послуг так і не надав.

Щобільше, деякі «переселенці», на яких підприємець отримував гроші, перебували за кордоном. Завдяки такій схемі ділок вкрав майже мільйон гривень.

Фігуранту вже оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід.

Нагадаємо, на початку жовтня Національна поліція викрила шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі для Збройних сил України. Правоохоронці встановили 22 осіб, які перерахували кошти шахраям, але постраждалих може бути набагато більше.