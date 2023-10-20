Перекидання російських МіГів до Криму. Фото:

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Ракурс

Перебазування винищувачів МіГ-31 до окупованого Севастополя не означає, що ці російські літаки постійно дислокуватимуться в Криму.

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Рішення російського командування спрямувати МіГи до Криму є продовженням «страшилок» російського диктатора володимира путіна про патрулювання окупантів над Чорним морем. Про це спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат 20 жовтня заявив в ефірі телемарафону.

Речник «повітряників» наголосив, що країна-агресор використовує близько 40 аеродромів для ударів по Україні. І російська авіація постійно перебазовується з одного летовища на інше.

Не обов’язково вони будуть використовувати «Бельбек» для літаків МіГ-31… Сьогодні можуть знаходитися, а завтра перелетять кудись у Ростов чи подалі, — зазначив Ігнат.

Також він додав, що для авіації не становить проблем перелетіти з далеких аеродромів та здійснити патрулювання. Однак так збільшиться час підльоту.

Нагадаємо, 18 жовтня російський диктатор володимир путін заявив, що доручив розпочати «постійне патрулювання» у нейтральній зоні над Чорним морем літаками МіГ-31 із ракетами «Кинджал». Воєнний злочинець наголосив, що це «не погроза» і додав, що «кинджали» мають дальність понад 1 тис. км.

А 19 жовтня у мережі опублікували супутникові знімки чотирьох винищувачів МіГ-31 на аеродромі «Бельбек» в окупованому Севастополі.