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Ракурс
Вперше в Україні людині пересадили одночасно серце й легені

Вперше в Україні людині пересадили одночасно серце й легені (ФОТО)

25 жов 2023, 15:03
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Вперше в Україні людині пересадили одночасно серце й легені. У світі таких операцій роблять не більше 25 на рік.


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Вперше в Україні людині пересадили одночасно серце й легені

Операцію зробили у Львові. Трансплантація тривала 10 годин. Серце і легені запрацювали на операційному столі.

Органи отримала 38-річна Ніна з Київщини. Ваду серця вона має від народження, згодом ще й зіпсувала легені.

Вперше в Україні людині пересадили одночасно серце й легені

На трансплантацію жінка чекала 15 років. Донором органів став 18-річний хлопець, який загинув у ДТП.

Операція відбулася у співпраці команд Інститут серця МОЗ України та лікарні Святого Пантелеймона (Перше медичне об'єднання Львова).

Джерело: Ракурс


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