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Вперше в Україні людині пересадили одночасно серце й легені
Вперше в Україні людині пересадили одночасно серце й легені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188670-vpershe-v-ukrayini-ludyni-peresadyly-odnochasno-serce-y-legeni-foto.htmlРакурс
Вперше в Україні людині пересадили одночасно серце й легені. У світі таких операцій роблять не більше 25 на рік.
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Операцію зробили у Львові. Трансплантація тривала 10 годин. Серце і легені запрацювали на операційному столі.
Органи отримала 38-річна Ніна з Київщини. Ваду серця вона має від народження, згодом ще й зіпсувала легені.
На трансплантацію жінка чекала 15 років. Донором органів став 18-річний хлопець, який загинув у ДТП.
Операція відбулася у співпраці команд Інститут серця МОЗ України та лікарні Святого Пантелеймона (Перше медичне об'єднання Львова).
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