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Зрада в обмін на гроші - рф спамить українців пропозиціями зливати дані про військових
Зрада в обмін на гроші — рф спамить українців пропозиціями «зливати» дані про військовихhttps://racurs.ua/ua/n188708-zrada-v-obmin-na-groshi-rf-spamyt-ukrayinciv-propozyciyamy-zlyvaty-dani-pro-viyskovyh.htmlРакурс
рф спамить українців повідомленнями з пропозицію «зливати» дані про Сили оборони в обмін на гроші. Вони приходять у месенджери та SMS-повідомлення.
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Наприклад, користувачі з Одещини та Харківщини отримують сповіщення з пропозиціями «обміняти інформацію про ЗСУ на долари». Для цього пропонується перейти за посиланням на Telegram-канал.
У Центрі стратегічних комунікацій розповіли: якщо вам надійшло повідомлення з таким текстом: «Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram …», то у жодному разі не відкривайте його і не переходьте за посиланнями, які там розміщені.
Закликаємо українців у жодному разі не реагувати на ворожі пропозиції, ігноруйте окупанта! Нагадуємо, за передачу інформації про ЗСУ, критичну інфраструктуру та будь-яку іншу співпрацю з ворогом, настане кримінальна відповідальність. Окрім того, це може дуже нашкодити захисникам України, — йдеться у заяві Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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